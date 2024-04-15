Подмосковье 15 апреля 2024, 14:30 Весенний субботник прошел в Белоозерском Медиасток.рф

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Субботники проходят в городском округе Воскресенск в рамках месяца чистоты и благоустройства, который начался с 1 апреля. На этот раз в порядок привели дворы и улицы в Белоозерском.

Коммунальные службы в первую очередь убирают дворовые территории и приводят в порядок детские площадки. Порядка двух КАМАЗов мусора вывезли с Комсомольской улицы. На улице 50 лет Октября собрали еще около 40 мешков с прошлогодней листвой.

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«Это наша территория, наш район, наша земля. Мы здесь работаем и живем. Почему бы своим примером ни показать жителям, что это наше общее дело», — сказал главный инженер «Белоозерского ЖКХ» Андрей Поздняков.

Еще два субботника проведут в муниципалитете 20 и 27 апреля. Присоединиться к наведению порядка в своем дворе может каждый. О месте и времени проведения субботников можно узнать в чатах коммунальных служб и на официальном сайте администрации городского округа Воскресенск.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что акция «День добрых дел» пройдет в регионе 27 апреля.

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