Весенний сезон охоты на пернатую дичь начался в Подмосковье

Весенний сезон охоты на птиц начался в Подмосковье. Исключение составляют особо охраняемые природные места федерального значения.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. Он отметил, что с марта можно охотиться на селезней с использованием живых подсадных уток из искусственного укрытия.

А с 3 апреля начнется добыча других видов птиц в южной части Подмосковья, в то время как в северной — с 10-го.

С 3 апреля можно будет охотиться на самцов глухарей на току, токующих самцов тетеревов, вальдшнепов, селезней, гусей и казарок Сергей Воскресенский.

Он напомнил, что в весенний период запрещены ходовая охота (за исключением охоты на глухаря на току) и добыча рябчиков, лысух, камышниц, серого гуся, куропаток, а также вальдшнепа на утренней тяге, самок всех видов.

Под запретом движение по угодьям с расчехленным оружием, применение электронных манков, а также собак, кроме легавых для подачи битой дичи.

«Весенний сезон охоты на пернатую дичь продлится в регионе до 10 мая. Служба Охотнадзора министерства переведена на весь весенний сезон охоты в режим повышенной готовности», — сказал Воскресенский.

Ранее стало известно, что нелегальных охотников оштрафовали на два миллиона рублей в Подмосковье за 2020 год.