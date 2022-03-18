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    18 марта 2022, 21:36

    Весенний ремонт дорог стартовал в Подмосковье

    Анастасия Максимовских, Максим Беспалов, Оксана Кононенко

    Снег неумолимо тает, а вместе с ним все ощутимей становятся несовершенства асфальта на дорогах. Ямы в Подмосковье уже ремонтируют, причем достаточно оперативно. Корреспондент «360» удостоверился в этом лично.

    Весенний ремонт дорог стартовал в Подмосковье | Изображение 1

    Для контроля ремонта даже существует контролирующая служба — «Лабрадор».

    «Лабрадор» — это компания, которая осуществляет проверку содержания автомобильных дорог. Также лаборатория осуществляет проверку качества асфальта», — сказал ведущий специалист ГУП МО «Лабрадор» Максим Лукашев.

    Оказывается, ямы тоже делятся на категории. Если выбоина небольшая, то ремонт должен быть произведен в течение 3 дней. А вот если яма аварийно опасная — ее обязаны заделать в течение суток.

    Также аварийно опасной признают выбоину более пяти сантиметров в ширину и 15 в длину. Яму фиксируют и отправляют информацию о ней в единый информационный центр.

    «Она сразу появляется у подрядной организации. Они видят все данные. Так как яма аварийная, у нее уйдет 24 часа на устранение. И они сразу приступают к работе», — сообщил главный специалист ГУП МО «Лабрадор» Геннадий Малышев.

    Ремонтируют дорогу с использованием литого асфальта. Он в два раза дороже обычного, но при этом гораздо надежнее и не пропускает влагу. На ремонт одной средней ямы уходит примерно 40 минут.

    Пожаловаться на плохую дорогу может любой житель Подмосковья — написать в «Добродел» или напрямую в дорожные службы.

    Глава Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав округов внимательно изучать все обращения жителей.

    В апреле подмосковные дороги ждет большой общий ремонт.