Подмосковье 24 апреля 2023, 11:08 Весенний посевной сезон начался у аграриев в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Посевная кампания стартовала в Подмосковье 24 апреля. Аграрии региона приступили к подготовке сельскохозяйственных полей.

«По прогнозам общая площадь ярового сева в регионе составит свыше 260 тысяч гектаров, что на 26 тысяч больше, чем в прошлом году», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Ожидается, что 203 тысячи гектаров отведут под зерновые и зернобобовые культуры. Это позволит планировать урожай на уровне 680 тысяч тонн. Овощей открытого грунта планируется собрать 325 тысяч тонн, картофеля — 380 тысяч тонн.

Аграрии заранее подготовились к посевной и полностью обеспечили себя всем необходимым. Техника отремонтирована, горюче-смазочные материалы, семена и средства защиты растений закуплены.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал три фактора успеха сельского хозяйства в Подмосковье.

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