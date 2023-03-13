Подмосковье 13 марта 2023, 10:37 Весенние «Уроки цифры» в школах Подмосковья посвятят защите от мобильных угроз

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Мобильные угрозы станут темой новых «Уроков цифры» в Подмосковье. Весенняя серия занятий по цифровой безопасности стартует 13 марта.

Новое занятие на тему «Что прячется в смартфоне: исследуем мобильные угрозы» пройдет с 13 марта по 2 апреля. Ребята смогут бесплатно просмотреть урок и узнать, как сделать свой смартфон максимально защищенным. Также участников проекта познакомят с работой специалистов в области информационной безопасности.

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«Сейчас дети с самых ранних лет активно осваивают интернет. Благодаря „Уроку цифры“ они могут абсолютно бесплатно изучить основы цифровой безопасности и погрузиться в профессию ИТ-специалиста», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Урок доступен на сайте проекта. Обучение проходит в увлекательном формате в виде игр и комиксов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году новые технологии продолжат внедрять в жизнь региона.