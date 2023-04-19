Подмосковье 19 апреля 2023, 09:57 Весенние цифровые проверки благоустройства стартовали в Подмосковье

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Состояние многоквартирных домов после зимы оценят с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Инспекторы осмотрели уже более 400 зданий, и работа продолжается.

Проверки проводят специалисты Госжилинспекции. В приложении создан специальный чек-лист, который позволяет оценить состояние дома, подъезда и территории вокруг по нескольким параметрам.

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«Если инспектор находит нарушение, то фотографирует несоответствие и загружает снимок в мобильное приложение. Этой весной благодаря приложению осмотрено уже более 400 многоквартирных домов», — отметила министр госуправления, IT и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Инспекторы проверяют входные группы, покраску стен и состояние урн возле дома, входы в подвалы, наличие незаконных рисунков на фасаде и многое другое. Результаты направляют сотруднику муниципального центра управления регионом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал традиционный субботник 22 апреля. Он отметил, что событие, как и прежде, отчасти пройдет в праздничном формате.

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