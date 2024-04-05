05 апреля 2024, 16:23
Весенние субботники пройдут в парках Малевича и «Раздолье» в Одинцове
Месячник чистоты стартовал в парках Одинцова с 1 апреля. Глава округа Андрей Иванов проверил уборку территорий в парках Малевича и «Раздолье». Вскоре там пройдут весенние субботники.
Привести в порядок предстоит входные группы, дорожки, зеленые зоны, а также пространства детских площадок, кафе и пунктов проката.
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Работы выполняют подрядчики и персонал парков. Они убирают упавшие за зиму ветки, прошлогоднюю листву, восстанавливают покрытия тропинок и площадок, ремонтируют малые архитектурные формы. Второй этап работ начнется в середине апреля: после потепления приступят к окраске элементов благоустройства.
Парки Малевича и «Раздолье» станут локациями для проведения весенних субботников. Первая уборка пройдет 6 апреля. Принять участие сможет любой желающий.
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