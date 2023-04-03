Подмосковье 03 апреля 2023, 17:09 Весенние каникулы начались в школах Подмосковья Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Школьники из Подмосковья вышли на весенние каникулы. За парты они вернутся 10 апреля.

Как рассказали в Минобразования, почти все школы региона учатся по триместрам. Так, последний образовательный модуль в этом году продлится с 10 апреля до 29 мая.

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«Всего в этом учебном году школьники проведут 164 учебных дня и 37 каникулярных», - добавили в министерстве.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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