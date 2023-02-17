Подмосковье 17 февраля 2023, 17:36 Веселые старты прошли в детском саду в Ивантеевке по проекту Preschool

Читать 360tv в

Детский сад «Сказка» в Ивантеевке стал участником проекта Preschool в прошлом году. Он направлен на то, чтобы помочь ребятам дошкольного возраста познакомиться со школьной жизнью, учениками и учителями.

По проекту Preschool в детском саду прошли веселые старты в преддверии 23 февраля. В них приняли участие воспитанники «Сказки», а также ученики восьмых и десятых классов гимназии № 6.

Реклама

«Мне нравится с большими ребятами, с ними весело. Мы ходили к ним в школу, мне там очень понравилось» — сообщил дошкольник Всеволод.

Реклама

С ноября 2022 года сад «Сказка» присоединили к гимназии № 6.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».