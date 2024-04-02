Подмосковье 02 апреля 2024, 21:57 «Веселые старты» для детей с ментальными особенностями прошли в Лобне Unsplash

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Эстафеты «Веселые старты» прошли в Лобне для детей с ментальными особенностями. Спортивное мероприятие приурочили к Международному дню человека с синдромом Дауна и Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма.

В Лобне успешно реализуется инклюзивный проект «Мини-футбол с особенными детьми», а организовать эстафеты в этот раз помогали ребята из отделения «Волонтеров Подмосковья».

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Напомним, что проект начал работу в ноябре 2018 года. Его цель — помочь детям и подросткам с ментальными ограничениями интегрироваться в общество, а также укрепить здоровье с помощью мини-футбола и адаптивной физической культуры.

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