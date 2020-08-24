«Веселая корова» представит Раменское на фестивале «Сыр! Пир! Мир!»

Источник фото: телеканал «360»

Анна Матюшкина 7 лет назад уехала из столицы в Подмосковье, чтобы производить свежий сыр и молоко и делать людей счастливыми.

«Я работала в фармацевтике, не то чтобы плохая работа, просто я трудоголик, работала там 24 на 7. В 2011 моему свекру Юрию Викторовичу предложили потихонечку восстановить ту часть колхоза, которая осталась, 9 гектаров и 3 коровника», — рассказывает владелица фермы «Веселая корова» Анна Матюшкина.

Источник фото: телеканал «360»

Свекр развивал производство, а невестка просто помогала наладить продажи. Заниматься фермой всерьез не планировала. Поначалу и подружкам стыдилась признаться, что продает молоко.

Я села на молоковоз и поехала. Я в этом просто нашла что-то очень позитивное владелец фермы «Веселая корова» Анна Матюшкина

«Когда мы приезжали, и там бабушки, дедушки ждали, во-первых, это такое русское общение, тебя все ждут, знают, что происходит, как дела, как внуки», — делится Анна.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас в ассортименте фермы 42 вида молочной продукции, открыт мини-зоопарк, куда можно приехать с детьми, есть интернет-магазин. Коровы тут и правда веселые: здесь считают, что если кормить буренок вкусно, холить и лелеять, то и молоко будет отменным.

Источник фото: телеканал «360»

Санкции, считает Аня, породили в России новый тип фермеров — таких, которые за качество продукции отвечают лично.

«У людей же разные вкусы, можно не оправдать их ожидания, поэтому я всегда говорю: мне легче самой продать, вернуть деньги, если не понравится, показать, откуда берется молоко, какая корова молоко дала, поэтому моя совесть в этом плане чиста», — говорит Анна Матюшкина.

Источник фото: телеканал «360»

О качестве можно судить и по спросу — например, в прошлом году на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» Аня продала около двухсот литров молока, кефира, йогурта и простокваши. За два дня! В этом году приготовили не меньше.

Встретиться с «Веселой коровой» можно уже в эти выходные на главном гастрономическом фестивале Подмосковья. Запоминайте место и даты: истринская сыроварня Олега Сироты, с 27 по 30 августа.