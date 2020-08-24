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    24 августа 2020, 22:21

    «Веселая корова» представит Раменское на фестивале «Сыр! Пир! Мир!»

    Анастасия Максимовских , Елена Маркелова , Оксана Кононенко

    Когда вы слышите слово фермер, то кого себе представляете? Наверняка, бородатого толстяка или улыбчивого дедушку в шляпе. В любом случае, не хрупкую девушку. Анна рушит стереотипы — она владеет фермой и выкладывает в инстаграм фото коз и коров. А еще она готовится участвовать в фестивале Олега Сироты «Сыр! Пир! Мир!»
    «Веселая корова» представит Раменское на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Анна Матюшкина 7 лет назад уехала из столицы в Подмосковье, чтобы производить свежий сыр и молоко и делать людей счастливыми.

    «Я работала в фармацевтике, не то чтобы плохая работа, просто я трудоголик, работала там 24 на 7. В 2011 моему свекру Юрию Викторовичу предложили потихонечку восстановить ту часть колхоза, которая осталась, 9 гектаров и 3 коровника», — рассказывает владелица фермы «Веселая корова» Анна Матюшкина.

    «Веселая корова» представит Раменское на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Свекр развивал производство, а невестка просто помогала наладить продажи. Заниматься фермой всерьез не планировала. Поначалу и подружкам стыдилась признаться, что продает молоко.

    Я села на молоковоз и поехала. Я в этом просто нашла что-то очень позитивное

    владелец фермы «Веселая корова»Анна Матюшкина

    «Когда мы приезжали, и там бабушки, дедушки ждали, во-первых, это такое русское общение, тебя все ждут, знают, что происходит, как дела, как внуки», — делится Анна.

    «Веселая корова» представит Раменское на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Сейчас в ассортименте фермы 42 вида молочной продукции, открыт мини-зоопарк, куда можно приехать с детьми, есть интернет-магазин. Коровы тут и правда веселые: здесь считают, что если кормить буренок вкусно, холить и лелеять, то и молоко будет отменным.

    «Веселая корова» представит Раменское на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Санкции, считает Аня, породили в России новый тип фермеров — таких, которые за качество продукции отвечают лично.

    «У людей же разные вкусы, можно не оправдать их ожидания, поэтому я всегда говорю: мне легче самой продать, вернуть деньги, если не понравится, показать, откуда берется молоко, какая корова молоко дала, поэтому моя совесть в этом плане чиста», — говорит Анна Матюшкина.

    «Веселая корова» представит Раменское на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    О качестве можно судить и по спросу — например, в прошлом году на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» Аня продала около двухсот литров молока, кефира, йогурта и простокваши. За два дня! В этом году приготовили не меньше.

    Встретиться с «Веселой коровой» можно уже в эти выходные на главном гастрономическом фестивале Подмосковья. Запоминайте место и даты: истринская сыроварня Олега Сироты, с 27 по 30 августа.

    Новости SMI.FM