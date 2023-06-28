Подмосковье 28 июня 2023, 11:42 Вещи хоккейной команды космонавтов «Наши» передали в музей Звездного Городка

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Экспозиция Дома космонавтов в Звездном Городке пополнилась новыми экземплярами. В музей передали свитер хоккейной команды «Наши», медали Авиционно-космического Кубка и фотографии современного состава команды.

Летчики-космонавты играли в хоккей, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме для будущих полетов. Название «Наши» дал команде ее капитан — Юрий Гагарин.

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«Все, что возможно, мы делаем для того, чтобы пропагандировать пилотируемую космонавтику и воспитывать при этом современную молодежь», — поделился летчик-космонавт, Герой России Сергей Залетин.

Во время передачи вещей в музей почетный капитан клуба «Наши» и нападающий 1-го состава Борис Волынов, пожелал молодым хоккеистам новых побед и сохранения спортивных традиций космонавтов.

«Очень важно, что сейчас фонды музея пополняются. Борис Волынов, который был дублером у Быковского, принес памятные сувениры», — поделился глава городского округа Звездный Городок Евгений Баришевский.

Мероприятие организовал Фонд популяризации пилотируемой космонавтики «Космос — это мы» к 60-летию парного полета космонавтов Валерия Быковского и Валентины Терешковой и Дню рождения летчика-космонавта Павла Беляева.

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