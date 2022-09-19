Вещи для животных соберут на благотворительность в Ногинске и Электростали | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 20:21 Поделиться Telegram

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Viber Вещи для животных соберут на благотворительность в Ногинске и Электростали

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В Подмосковье, на территории Ногинска и Электрогорска, состоится благотворительная акция под названием «Зеленая суббота». В ее ходе жители смогут купить новую одежду для своих собак, игрушки для кошек или колеса для хомячков. В этот раз горожанам предложат обменяться вещами для своих питомцев или же отдать в приюты товары для животных. Причем можно будет отдать все что угодно — от корма для собак или рыбок до принадлежностей для экзотических животных.

«По данным ВЦИОМ, у 68% россиян есть домашние животные. На „Зеленой субботе“ у владельцев есть возможность обновить амуницию или игрушки для своего четвероногого или пернатого друга, познакомиться с единомышленниками. А еще мы рекомендуем принять участие тем, кто только планирует завести животное. Здесь можно подобрать необходимые вещи и перенять ценный опыт зоовладельцев», — рассказал член президиума партии «Зеленые» Александра Кудзагова.

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Такая акция, на которой можно обменяться вещами в хорошем состоянии, началась в России в апреле этого года. Сначала нужно было приносить электронную технику, одежду, обувь, книжки и настольные игры, а также школьные принадлежности. Подобные акции будут длиться до конца текущего года. Следующая из них состоится в октябре — ее посвятят предметам для различного творчества.

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Как отмечают специалисты, на улице собака без дома может прожить два или три года. Значительно больше продолжительность жизни в приюте. Поэтому важно помогать подобным организациям, которые делают жизнь животных намного лучше. Можно обменяться многочисленными товарами для животных или просто оказать приютам посильную помощь.

Во время обеих акций будет производиться благотворительный сбор для Ногинского муниципального приюта для животных, в котором живут как минимум 500 собак и кошек. Особенно им нужны сухие корма, консервы, крупы — рис и гречка, некоторые полиэтиленовые мешки, ошейники и другие вещи. Также требуются постельное белье и другая ветошь на подстилки. В том числе полотенца, пледы и другое.

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