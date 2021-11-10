Весь подъезд пострадавшего от взрыва дома разобрали в Ногинске

В пострадавшем от взрыва газа доме в Ногинске полностью разобрали подъезд — демонтированы все стены, перегородки и плиты перекрытий 2-го подъезда с 9 этажа и до фундамента. Сейчас подрядная организация Фонда капремонта занимается уборкой территории от строительного мусора и завалов. В декабре начнется проектирование работ по восстановлению дома, сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

В процессе демонтажа ежедневно проводился контроль за состоянием здания, чтобы не было отклонений стен и плит перекрытий.

В рамках следующего этапа проведут специализированное техническое обследование, в ходе которого специалисты выяснят, в каком состоянии находится фундамент 2-го подъезда. Проектное решение разработают по его итогам.

До конца ноября будет проведено техническое обследование. В декабре начнется проектирование работ по восстановлению дома. Плановый срок завершения работ — сентябрь 2022 года Антон Велиховский министр ЖКХ Московской области

«За ходом восстановительных работ будет осуществляться строительный контроль. На территории стройгородка функционирует оперативный штаб. В случае каких-либо вопросов представители подрядной организации или Фонда капитального ремонта на месте смогут предоставить полноценную информацию о ходе и сроках работ», — отметил гендиректор Фонда капремонта Московской области Валерий Николов.

В восстановленных квартирах сделают внутреннюю отделку, установят сантехнику и пластиковые окна.