Весь общественный транспорт Подмосковья прошел проверки готовности к зиме | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 10:39 Весь общественный транспорт Подмосковья прошел проверки готовности к зиме

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Общественный транспорт Подмосковья прошел проверку готовности к зиме. Это свыше 10,5 тысячи автобусов и около 600 поездов. Также инспекторы проверили автотранспортные базы и мотовагонные депо, рассказали в Минтрансе региона.

Глава управления регионального административно транспортного контроля Минтранса Евгения Каретникова рассказала, что вентиляционные и климатические системы транспорта перевели на зимний режим, а также подготовили к холодам механизмы дверей. Кроме того, все оборудование, влияющее на комфорт и безопасность пассажиров, прошло диагностику

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«Также со всеми водителями и машинистами провели обязательные инструктажи о правилах работы в неблагоприятных погодных условиях», — добавила она.

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Специалисты оценили работу систем управления поездами, торможения и климат-контроля, а также функционирование сигнальных ламп прожекторов и другого оборудования. Проверку прошли системы отопления и водоснабжения.

Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.