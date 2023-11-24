Подмосковье 24 ноября 2023, 11:51 Вертолеты санавиации Подмосковья совершили 643 вылета с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Пострадавших в ДТП и других происшествиях транспортируют в Подмосковье с помощью вертолетов санитарной авиации. С начала года они совершили 643 вылета, что на 31 больше, чем в прошлом году.

«Санавиация приходит на помощь в тех ситуациях, когда важно оперативно доставить пациента в больницу, несмотря на дорожный трафик и удаленность медучреждения», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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В состав бригад санавиации входят анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медицинской помощи. По большей части пострадавших доставляют в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую и Химкинскую больницы, а также в травмоцентры первого уровня и ожоговый центр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

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