Подмосковье 07 апреля 2023, 11:55 Вертолеты санавиации доставили в больницы Подмосковья более 130 человек с начала года Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

Для оказания экстренной медицинской помощи в Подмосковье используется санитарная авиация. С начала годы вертолеты доставили в больницы более 130 пострадавших в ДТП и других чрезвычайных происшествиях.

«Санитарная авиация позволяет быстро доставить пациента, нуждающегося в медицинской помощи, как в светлое, так и в темное время суток. С начала года в стационары был транспортирован 131 человек, в том числе 86 детей», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Реклама

Чаще всего санитарная авиация доставляет пострадавших в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую, Химкинскую больницы. Работа организована благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Программа переподготовки педиатров заработала в Подмосковье — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По ней врачи могут усовершенствовать навыки, поделиться опытом и даже справиться с профессиональным выгоранием.