07 апреля 2023, 11:55
Вертолеты санавиации доставили в больницы Подмосковья более 130 человек с начала года
Для оказания экстренной медицинской помощи в Подмосковье используется санитарная авиация. С начала годы вертолеты доставили в больницы более 130 пострадавших в ДТП и других чрезвычайных происшествиях.
«Санитарная авиация позволяет быстро доставить пациента, нуждающегося в медицинской помощи, как в светлое, так и в темное время суток. С начала года в стационары был транспортирован 131 человек, в том числе 86 детей», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Чаще всего санитарная авиация доставляет пострадавших в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую, Химкинскую больницы. Работа организована благодаря нацпроекту «Здравоохранение».
Программа переподготовки педиатров заработала в Подмосковье — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По ней врачи могут усовершенствовать навыки, поделиться опытом и даже справиться с профессиональным выгоранием.
Здравоохранение
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