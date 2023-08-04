Подмосковье 04 августа 2023, 12:01 Вертолетную площадку для экстренных случаев построят на крыше детской больницы в Красногорске Главгосстройнадзор МО

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Детский областной госпиталь продолжают строить в Красногорске. На крыше медицинского учреждения начали возводить вертолетную площадку, которая будет использоваться в экстренных случаях.

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства госпиталя и вертолетной площадки. Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций здания уже завершены, на объекте задействовано почти 800 рабочих, 59 инженерно-технических специалистов и 18 машин.

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Площадь 10-этажного здания составит 100 тысяч квадратных метров. Здесь разместят стационарные и операционные отделения на 420 коек, а также консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену. В детском госпитале установят самое современное оборудование, включая системы 3D-навигации для сложных операций.

Для экстренных случаев на крыше больницы строят вертолетную площадку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что ключевой для Подмосковья детский госпиталь в Красногорске достроят раньше срока — уже весной 2024 года. Там откроют 28 профильных отделений по всем самым востребованным направлениям.

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