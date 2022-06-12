Вертолет с еще одной пострадавшей при ДТП в Луховицах вылетел в Москву

Вертолет с семилетней девочкой, которая находится в тяжелом состоянии после ДТП в Луховицах, вылетел в больницу Москвы. Об этом сообщил глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

«Также прибыл борт за семнадцатилетним подростком. Его состояние оценивается как средней степени тяжести», — уточнил он.

Всего в результате ДТП в Луховицах пострадали 10 человек, семеро из них — дети. Одного из них на вертолете сегодня уже доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Источник фото: пресс-служба главы городского округа Луховицы

Авария произошла 11 июня вечером. Водитель Renault Duster сбил четырех несовершеннолетних велосипедистов, затем выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Mercedes, в котором помимо водителя находились его жена с грудным ребенком.

Водитель Renault умер в больнице, помимо него в салоне автомобиля находились двое несовершеннолетних. Пассажиров Mercedes направили на амбулаторное лечение, младенца поместили в детское отделение под наблюдением врача. Их жизням и здоровью ничего не угрожает.

По факту ДТП возбудили уголовное дело. Также обстоятельства аварии выясняет прокуратура региона. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сегодня сообщил, что подмосковные врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни детей, попавших в страшную аварию в Луховицах.

«Наши службы всю ночь работали на месте, выясняя обстоятельства аварии. Находимся на связи с пострадавшими, чтобы оказать всю необходимую помощь», — подчеркнул губернатор.

Он призвал и водителей, и пешеходов быть осторожными и внимательными на дорогах.