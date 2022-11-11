Подмосковье 11 ноября 2022, 01:11 Вертикализатор купили для реабилитации близнецов из Фрязина благодаря акции «Дети вместо цветов»

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Во Фрязине собрали средства для помощи особенным девочкам-близнецам в рамках акции «Дети вместо цветов — Фрязино», которая стартовала 1-го сентября. Ее суть состоит в том, что вместо букета учителю от каждого ученика дарят один букет от класса. Остальные средства, которые предполагали потратить на цветы, идут на приобретение средств реабилитации, лекарств или жизненно необходимое оборудование для особенных детей.

«Естественно, мы с управлением образования, с нашим дружным коллективом, с нашей „Большой семьей Наукограда“ эту акцию поддерживаем. И благодаря реализации сегодня для семьи приобретен этот вертикализатор, который даст новый взгляд на мир ребенку, который в этом нуждается», — сказал глава г.о. Фрязино Дмитрий Воробьев.

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Многодетная мама Ирина Цыганкова уверена, что с установкой вертикализатора у девочек появится больше времени на реабилитацию и новые возможности. Теперь 15-летней Маше и ее сестре Ане придется усиленно заниматься на тренажере.

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«Сдаваться нельзя. Жизнь — это борьба. Ведь не только инвалиды борются, но и каждый человек борется. Каждый по-своему, нельзя опускать руки. Каждый день бесценен, надо ценить каждый момент, он никогда больше не повторится», — поделилась многодетная мама Ирина Цыганкова.

Волонтеры Центра поддержки материнства «Большая семья Наукограда» считают, что важно не только разово оказать помощь, но и отношение к особенным детям, чтобы они чувствовали себя полноценными членами общества.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров за помощь в работе с семьями военнослужащих.