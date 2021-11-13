Версию о смертельном отравлении Ивана Грозного проверят ученые Дубны

Точную причину смерти Ивана Грозного помогут установить ученые Дубны. По официальной версии, царь скончался от долгой болезни. Но есть предположения, что правитель мог стать жертвой сильного яда.

Первым причину смерти Ивана Грозного установил антрополог и доктор исторических наук Михаил Герасимов. Он изучал останки царя в 1963 году. Главный редактор проекта «Россия — моя история» Александр Мясников напомнил, что ученый выявил признаки тяжелого течения водянки у правителя.

«Герасимов отмел все версии смерти: сифилис, удушение и все прочее. Он провел экспертизу и сделал выводы, что Иван Грозный умер от водянки. У него все кости и суставы были поражены остеофитами — это такие наросты, которые приводят к сильной боли», — рассказал эксперт.

Но есть версия, что царь стал жертвой отравления. Ее решили проверить в подмосковном наукограде.

Ученые получили образцы останков Ивана Грозного и других членов его семьи. В волосах первой жены царя Анастасии обнаружили огромное количество ртути: почти 50 миллиграммов на один килограмм веса.

«Такое количество ртути в волосах при использовании косметических средств не могло накопиться», — отметил начальник группы нейтронного активационного анализа Лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований Андрей Дмитриев.

Ученый напомнил, что во времена Ивана Грозного ртуть добавляли в косметику и лекарства. Но в останках сына Анастасии, которого лечили препаратами с опасным металлом, ртути нашли очень мало.

«Результат позволил предположить, что Анастасия Романова умерла не своей смертью», — пояснил Дмитриев.

Теперь ученые изучают образцы останков самого царя. В их распоряжении оказались сохранившиеся частицы костей и зубов. Для того, чтобы определить наличие в тканях ядовитых веществ, их разложат на атомы и направят на них поток ускоренных фотонов — гамма-квантов.

Источник фото: телеканал «360»

Сделать это можно в специальном Источнике резонансных нейтронов — сокращенно ИРЕН. Это огромная установка высотой с восьмиэтажный дом. Ускоряет частицы прибор клистрон. Как все это работает, рассказал заместитель главного инженера установки ИРЕН Евгений Голубков.

«Пучок электронов, испускаемый ускорителем, взаимодействуя с мишенью, испускает поток гамма-квантов, и этими гамма-квантами мы облучаем образец и после окончания облучения посылаем в аналитический бокс. Мощность этого устройства импульсного составляет 50 мегаватт, то есть это в миллион раз мощнее бытовой микроволновки», — поделился ученый.

После облучения останки царя станут радиоактивными. В излучении, которое от них пойдет, содержатся гамма-кванты, которые можно зарегистрировать при помощи детектора. По составу входящих в них элементарных частиц можно установить, какие вещества были в организме Ивана Грозного перед смертью. Результаты ученые пообещали предоставить через два месяца. Они окончательно поставят точку в поиске причин смерти российского царя.