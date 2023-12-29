Подмосковье 29 декабря 2023, 15:04 Вероника Сидоренко из Подмосковья стала стотысячной участницей экскурсий Росмолодежи на выставке «Россия» Пресс-служба программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие»

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Росмолодежь проводит экскурсии «Больше, чем путешествие» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Вероника Сидоренко из Протвина стала стотысячной посетительницей мероприятия.

«Каждый раз перед новогодними праздниками мы выезжаем с семьей в Москву, чтобы посетить различные мероприятия. В этот раз отправиться на ВДНХ меня сподвигла бабушка», — отметила Вероника.

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Стотысячной участнице экскурсии вручили памятные подарки от программы «Больше чем путешествие». По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, в рамках программы запустили конкурс среди молодежи «Лидеры региона — 2023».

«Молодые ребята, активно участвующие в общественной, творческой, культурной, спортивной и научной деятельности, рассказали о своих достижениях, и более 350 лучших получили возможность бесплатно съездить в Ярославль, Калугу, Тулу и Рязань», — подчеркнула Швелидзе.

Напомним, ежедневно гостевой центр выставки «Россия» посещают почти четыре тысячи человек. Отсюда начинаются все маршруты, по которым гостей ведут экскурсоводы программы «Больше, чем путешествие» из всех 89 регионов страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что гости подмосковного стенда на выставке-форуме «Россия» могут написать письмо Деду Морозу и создать новогоднюю открытку с помощью GigaChat.

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