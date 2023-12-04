Подмосковье 04 декабря 2023, 11:08 Вероника Гашникова из Лобни стала призером первенства России по карате Unsplash

Читать 360tv в

Воспитанница клуба карате «Мастер» Вероника Гашникова из Лобни стала призером первенства России. Девушка выиграла бронзовую медаль по олимпийскому карате.

Первенство страны прошло в учебно-тренировочном центре «Восток» в Южно-Сахалинске. Участие в соревнованиях приняли более 700 спортсменов из 51 региона страны. Среди них отличилась Вероника Гашникова из Лобни, занявшая третье место.

Реклама

Турнир стал первым крупнейшим состязанием по карате на территории Дальневосточного федерального округа. Его провели в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Напомним, сегодня в Лобне работает около 20 бюджетных спортивных секций. Кроме того, ведутся работы по ремонту, реконструкции и строительству объектов физкультуры и спорта.

Ранее Подмосковье впервые получило премию «Регион России» как лучший спортивный субъект РФ. Церемония награждения победителей прошла в Кремле, об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».