Подмосковье 24 января 2023, 15:31 Вернувшийся из зоны СВО военный получил квартиру в Одинцовском округе

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Александр, военнослужащий бригады спецназа ВДВ в Кубинке, живет в Подмосковье шестой год. За время службы был награжден орденом Мужества. Недавно он вернулся из зоны СВО и вскоре отпразднует новоселье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил бойцу сертификат на жилье. Квартиру подобрали в Одинцовском округе.

Площадь жилья составляет 62 квадратных метра. Здесь сделан косметический ремонт, установлены панорамные окна, есть раздельный санузел, счетчики горячей и холодной воды, также проведен интернет и телевидение. Кроме того, застройщик обставит жилье всей необходимой мебелью и бытовой техникой для комфортного проживания.

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«Новый микрорайон, новостройки, но тем не менее уже очень развитый. У нас здесь уже открыта школа, три детских сада, и дальше микрорайон будет развиваться. Мы как раз за этим очень пристально наблюдаем. Следим, чтобы компания-застройщик выполнила все социальные обязательства, поэтому появятся и паркинги, будет поликлиника здесь на территории», — отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

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Все необходимые документы на оформление права собственности уже поступили в администрацию. Владельцем жилья Александр станет в течение месяца. И уже 23 февраля военнослужащий отметит праздник в собственной квартире.

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