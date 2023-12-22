Подмосковье 22 декабря 2023, 10:43 Вернувшихся из зоны СВО росгвардейцев наградили в Подмосковье Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Торжественная встреча сотрудников Росгвардии, прибывших в командировку из зоны СВО, прошла на базе ОМОН «Русич». Под звуки оркестра бойцов приветствовали офицеры и ветераны службы, представители духовенства, сослуживцы, родные и близкие.

Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

«Рад видеть вас полными сил и решимости. Благодарю за тот труд и ту работу, которую вы ежедневно выполняете. Уверен, что результаты, достигнутые в ходе выполнения поставленных задач, внесут достойный вклад в общее дело», — приветствовал бойцов заместитель начальника Росгвардии по Московской области Петр Зоров.

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В торжественной обстановке отличившимся росгвардейцам вручили памятные подарки и благодарности. Впереди у них отдых, после которого они снова вернутся к исполнению своих обязанностей.

В истории России наступил период, когда жители не просто сплотились, а стали настоящей семьей, отметил на премии «Мы рядом» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он вручил награды тем, чьи мужество, сила, героизм не знали границ при совершении поступков, достойных наград.

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