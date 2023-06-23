Эксклюзив 23 июня 2023, 01:34 «Вернуться в мирную жизнь». Глава фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье рассказала о помощи бойцам СВО Глава фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье назвала целью работы помощь бойцам СВО Телеканал «360»

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Созданный по инициативе президента России Владимира Путина фонд «Защитники Отечества» помогает военнослужащим и их семьям, а также ветеранам в решении всех важных вопросов. О главных из них в интервью «360» рассказала глава подмосковного отделения фонда Ольга Ермакова.

Она отметила, что за неполный месяц работы фонда уже может назвать три главных вопроса, с которыми к ним обращаются. На первое место она поставила получение удостоверения ветерана боевых действий, которое сейчас получают все вернувшиеся из зоны проведения специальной военной операции.

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Второй вопрос — это выплаты по ранениям. Ольга Ермакова подчеркнула, что с получением региональных средств проблем нет. Но бывают задержки по федеральным.

«Их получить намного сложнее. Это связано со справками из воинских частей, которые сделать непросто. Но во взаимодействии с Минобороны мы стараемся это делать», — подчеркнула она.

Третий и один из самых важных моментов — это реабилитация бойцов. Глава фонда отметила, что Московской области очень повезло, что существует центр «Ясенки». Там уже проходят лечение пять человек, которых туда отправились через «Защитников Отечества».

«Это не только восстановление здоровья, но и такой психологический момент. Ребята оказываются в кругу своих переживают и делятся своими эмоциями. Это тоже часть реабилитационного процесса», — рассказала Ольга Ермакова.

Она добавила, что о некоторых переживаниях бойцы не могут рассказать родным и получить от них необходимую помощь. Но этот вопрос фонд намерен поднять и создать курс психологической помощи для бойцов СВО.

«Ребята скоро вернутся и родные должны уметь их поддержать и знать как это сделать», — пояснила глава фонда.

Ольга Ермакова добавила, что главная задача помочь демобилизовавшихся бойцам снова войти в мирную жизнь. Но степень переживания у каждого разная, поэтому требуется индивидуальный подход. Но главное, что это теперь понимает государство, которое делает все, чтобы этот процесс прошел безболезненно.