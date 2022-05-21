Вернуть техническую инвентаризацию жилищного фонда предложили в Подмосковье

Вернуть обязательную техническую инвентаризацию жилищного фонда на законодательном уровне предложил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин на форуме «Настоящее и будущее государственного учета недвижимости». Форум прошел в Доме правительства Московской области.

Отсутствие такого учета влияет на безопасность проживания граждан в жилых домах и усложняет порядок получения ими льгот и субсидий на оплату ЖКУ в проактивном порядке, отметил вице-губернатор.

«В настоящее время единая система государственного учета жилищного фонда, предполагающая сбор, накопление и использование достоверной информации о составе фонда, его местоположении, техническом состоянии, уровне благоустройства и стоимости, фактически не налажена. С просьбой рассмотреть данный вопрос и принять советующее законодательство мы обратились к депутатам профильного комитета ГД РФ. Уверен, что решение данного вопроса в скором времени сдвинется с мертвой точки», — отметил Евгений Хромушин.

После создания объединенной системы кадастрового учета объектов недвижимости фактически прекратился государственный учет жилищного фонда. То есть кадастровый учет получил приоритет над государственным. Это привело к бессистемности государственного учета. В данный момент отсутствует единая база данных об объектах недвижимости. Необходимые сведения собирают и федеральные, и региональные, и муниципальные предприятия. Все они собирают свой архив и создают свои информационные ресурсы. Таким образом, информация на разных ресурсах содержится противоречивая, а получить достоверную крайне сложно.

Информацию, полученную после технического учета и инвентаризации, не могут заменить сведения Государственного кадастра недвижимости. Сейчас проверку внутреннего состояния здания проводят только по желанию собственников.

БТИ перестали выполнять функции техучета в 2008 году. С тех пор возникло много коммерческих организаций, которые выдают справки о техническом состоянии помещений, но у них нет архивов, поэтому их сведения неполные и не всегда ясно, законна ли перепланировка.

Такая ситуация несет угрозу безопасности граждан в жилых домах. Самовольные перепланировки могут нарушать права соседей и создавать угрозу для их здоровья и жизни.

Обмер новостроек поможет установить реальную площадь квартир. Порой фактическая площадь существенно отличается от заявленной застройщиком и оплаченной покупателем. Кроме того, жильцы доплачивают за неучтенные квадраты, иногда им платят компенсацию за недостающие метры.

Возвращение обязательной инвентаризации поможет точно определять площадь квартир в новостройках. Кроме того, многие дома, в которых фактически два или три этажа, в кадастре прописаны как одноэтажные, и налогооблагаемая база значительно занижается.

«Необходимо максимально способствовать построению системы государственного учета жилищного фонда, позволяющей индивидуализировать объекты государственного учета жилищного фонда, в том числе по его отдельным техническим характеристикам», — заключил Евгений Хромушин.