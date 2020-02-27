«Вернись или солью в сеть интимные фото». Парень преследует свою несовершеннолетнюю экс-подругу

Три года назад 16-летняя Юля познакомилась с парнем по имени Александр. Молодой человек был приятен в общении и довольно мил. Однако спустя три года пара рассталась, и, по словам Юли, Александр начал ее преследовать. Речь зашла даже о шантаже слить в интернет интимные фото экс-подруги, как сообщила девушка.

«Через брата он как раз узнавал, где я, с кем я, и что я делаю. И они вместе зачем-то собирали на меня компромат. Если вдруг я надумаю им что-то делать. Честно говоря, я не знаю, почему он так думал. И он ему скидывал мои обнаженные фотографии. Мы читали переписку, он пишет: я могу тебе хоть все 700 фоток скинуть. То есть, если он их показал брату, то, возможно, он может их и дальше распространить», — сказала Юлия, пострадавшая.

По словам Юли, ей часто сообщали о том, что парень откровенно следит за каждым ее шагом. Город маленький, все друг друга знают. Сейчас девушка настроена серьезно и даже успела найти адвоката.

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