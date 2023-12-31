Важное 31 декабря 2023, 20:17 «Достигайте, творите и любите». Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с наступающим Новым годом Губернатор Подмосковья Воробьев: пусть 2024-й станет годом добрых, честных дел

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Уходящий год проверял россиян на прочность, но самое главное — он сплотил людей, как никогда прежде, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, он поздравил жителей региона и всех россиян с наступающим Новым годом.

«Особенно хочется поздравить тех, кто сейчас находится на передовой, вдали от своих близких. Парни, мы все ждем вас дома здоровыми и верим в лучшее», — сказал глава Подмосковья.

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Воробьев пожелал всем новых достижений, мира, уверенности и радости в наступающем 2024 году.

«Мы в своей работе часто опираемся на простую формулу — дела должны говорить за нас. Пусть 2024-й станет для каждого годом добрых, честных, смелых дел. <…> Желаю всем счастья в Новом году! Достигайте, творите и любите!» — заключил губернатор.

Заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов также поздравил жителей региона с Новым годом и Рождеством. Он пожелал здоровья, жизненных сил, новых побед и достижений.