Производство верхней одежды появится в Бронницах в 2024 году | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 10:51 Поделиться Telegram

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Viber Производство верхней одежды появится в Бронницах в 2024 году

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Швейное производство откроется в Бронницах в конце 2024 года. Компания «Канвас» получила участок под проект по программе «Земля за рубль». Об этом рассказала зампред правительства Подмосковья — глава Миининвества Екатерина Зиновьева.

На предприятии будут производить верхнюю одежду. В него инвестируют около 44 миллионов рублей. На эти деньги построят цех и закупят все необходимое оборудование, рассказала зампред.

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«Участок для размещения компания получила в аренду всего за один рубль в год в рамках региональной программы, позволяющей импортозамещающим предприятиям значительно снизить свои расходы при расширении или запуске нового производства», — уточнила Екатерина Зиновьева.

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Программой «Земля за рубль» уже воспользовались 29 компаний Подмосковья. Она помогает реализовывать инвестпроекты в регионе — от производства пищевых продуктов до стройматериалов.

Зампред правительства Анна Кротова добавила, что с начала программы предприятия предоставили уже 33 участка, при это на них реализуют проекты в разных сферах.

«Промышленное, строительное производство, косметика, лекарства, к примеру, восемь компаний получили участки в сфере агропромышленного комплекса. Абсолютно каждый проект мы сопровождаем: от получения необходимой документации до запуска производства», — отметила она.

Подать заявку на участие в программе можно через Инвестпортал Подмосковья, а заключить договор — через «Госуслуги».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей повышать условия труда.

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