Подмосковье 26 апреля 2023, 12:27 Веревочный парк и прокат сапбордов откроют в парке «Пехорка» в Балашихе к майским праздникам

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Сезон летних активностей стартовал в парке «Пехорка» в Балашихе. К майским праздникам там откроют веревочный парк и прокат сапбордов.

Сейчас в парке «Пехорка» уже открыт прокат веломобилей, самокатов, велосипедов и детских электромашин. Для активного отдыха есть прогулочный транспорт на любой вкус. Для детей до семи лет в парке работает батут. За безопасностью на аттракционе следят оператор и родители.

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Еще одна интересная локация — перевернутый дом. Предметы и поверхности в нем располагаются под наклоном в 13 градусов. Из-за этого создается эффект потери точки опоры. Второй такой дом-перевертыш строится сейчас в Пестовском парке.

Веревочный парк пока на реконструкции. К майским праздникам там откроется трасса с переправой на велосипеде и аттракцион роллглайдер, который станет самым протяженным в Подмосковье. Воздушная линия будет сочетать троллейный спуск и американские горки с маневрами и перепадами высот.

Также в начале мая откроют прокат сапбордов, сейчас там завозят оборудование. Новичкам будут помогать встать на сап инструкторы.

Напомним, парк «Пехорка» в Балашихе — самый посещаемый в Московской области. За 2022 год здесь побывало более двух миллионов человек.

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