Подмосковье 21 ноября 2022, 09:42 Веретьевский пляж в Солнечногорске очистили от мусора на субботнике

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Субботник на озере Сенеж стал уже традицией для сотрудников солнечногорского управления экологии и административно-технического надзора. На этот раз с Веретьевского пляжа убрали около 10 кубов мусора, оставленного отдыхающими и рыбаками.

С пляжа вынесли десятки мешков с бытовыми отходами, а также покрышки и бамперы от автомобилей. Деньги на вывоз мусора выделили из местного бюджета.

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«Один куб вывоза у нас стоит приблизительно 976 рублей. Сегодня мы собрали около 10 кубов. Исходя из этого, посчитайте урон», — рассказал начальник управления экологии и административно-технического надзора администрации городского округа Солнечногорск Семен Букреев.

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Местные жители регулярно присоединяются к уборке берегов Сенежа и помогают чиновникам. Многое из находок сортируют. С появлением новой площадки для вывоза и утилизации мусора «Мегабак» заниматься этим будет легче. Собранные в ходе субботника отходы как раз отправились туда на переработку.

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