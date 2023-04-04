Подмосковье 04 апреля 2023, 05:45 Верба распустилась в Подмосковье Фотография Комитета лесного хозяйства Московской области.

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В Московской области распустилась остролистная ива. Ее также называют верба, краснотал, шелюга, верболоз. Об этом сообщили в комитете по лесному хозяйству региона.

«Так как она просыпается одна из самых первых, верба стала в народе символом весны и плодородия, олицетворением здоровья, радости и жизни», — добавили в ведомстве.

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Сначала на ветках появляются серо-белые пушистые почки. Это мужские цветы растения. По мере созревания они раскрываются, и на концах удлинившихся тычинок появляется желтая пыльца.

При этом верба является медоносным кустарником, который необходим ранним пчелам и шмелям в период, когда в природе все еще спит. Также она позволяет начать питание пробудившимся насекомым, в том числе энтомофагам — насекомым, которые охотятся на вредителей леса.

Волоски цветка, придающие ему пушистый вид, необходимы для защиты от морозов, которые еще нередки ранней весной.

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