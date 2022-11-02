Вентиляцию дома в поселке Глебовском под Истрой восстановили по требованию ГЖИ | 360°

02 ноября 2022, 11:54
Вентиляцию дома в поселке Глебовском под Истрой восстановили по требованию ГЖИ
Управляющая компания «Истринское ЖЭУ» привела в порядок вентиляционную систему пятиэтажки в поселке Глебовском городского округа Истра. Работы провели под контролем жилищных инспекторов ГЖИ Подмосковья.
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Колпак, он же дефлектор, сорвало с вентиляционной шахты еще в сентябре. Хозяин квартиры на пятом этаже сообщил об этом в единую диспетчерскую службу. Он опасался, что могут возникнуть протечки.
Ситуацию взяли на контроль сотрудники отделения № 16 ГЖИ Подмосковья, которые поручили управляющей компании «Истринское ЖЭУ» восстановить защитный элемент вентиляционной шахты. Три недели звонков, мотивирующих бесед и настойчивых напоминаний понадобилось жилищным инспекторам, чтобы добиться от коммунальщиков выполнения работы. В итоге крышу привели в порядок.
«Содержание вентиляционных систем — прямая обязанность управляющих компаний. Их диагностику и ремонт УК обязана проводить минимум трижды в год, и обязательно перед отопительным сезоном. Любой сигнал жителяо поломке этой жизненно важной системы должен быть отработан оперативно и качественно. И за этим мы следим очень внимательно», — подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.
ЖКХ
Истра
Госжилинспекция Подмосковья
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