Венедиктов объяснил важность репортажей из красной зоны

Журналист «360» Люся Александрова стала претендентом на премию губернатора Московской области «Медиана» за специальный репортаж из красной зоны Талдомской ЦРБ, где она провела целый день. Член жюри, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что показанная журналисткой история очень важна для каждого.

Он пояснил, что потенциально она касается каждого зрителя, потому что в красной зоне может оказаться знакомый, родственник и близкий. Поэтому важно понимать, как действуют врачи и медицинские работники.

«То, что вы сделали в красной зоне, — это очень важная история. Это не прошлое, это настоящее и, к сожалению, будущее. <…> Ваш материал примиряет больного и врача. Я так его понял. Он не пугает. Есть такие материалы, которые кошмарят, а мне показалось, что он в этом смысле как путеводитель „больной — врач“», — поделился Алексей Венедиктов.

Он честно сказал, что, как член жюри, не может раскрыть подробности обсуждения, но материал Люси Александровой стал победителем.

Алексей Венедиктов отметил, что сейчас в России продолжается дискуссия о введении обязательного вакцинирования. Журналисты его редакции разделились на тех, кто выступает за и против, но перед слушателями свои позиции они не демонстрируют.

«Очень важно объяснить, что имеет в виду власть, если она предложит отдельным категориям работников пройти обязательную вакцинацию. При этом самой власти тоже требуется объяснение, почему люди боятся. В этом случае не надо ничего упрощать, нужно поднимать проблему. Упрощение только усугубляет ситуацию, а для решения вопроса нужно усложнение», — пояснил Венедиктов.

Репортаж Люси Александровой из красной зоны вышел в ноябре 2020 года. Журналист надела на себя все средства защиты, в которых работают врачи. Она поставила себя на место медиков, которые спасали жизни пациентов, и показала, как чувствуют себя люди с тяжелой формой коронавирусной инфекции.

Премия губернатора Московской области «Медиана» вручается в первый раз. Ее получат журналисты и блогеры, рассказывающие о жизни Подмосковья. Все присланные на конкурс работы оценил экспертный совет, куда вошли известные журналисты. Призовой фонд премии составляет три миллиона рублей. Победители получат по 200 тысяч рублей. Прямую трансляцию с церемонии конкурса можно посмотреть на «360».