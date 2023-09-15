15 сентября 2023, 10:46
Велозаезд серии Gran Fondo пройдет в Сергиевом Посаде 17 сентября
Очередной этап популярной серии велогонок Gran Fondo пройдет в Подмосковье 17 сентября. Местом проведения выбран Сергиев Посад. Об этом сообщили в Минспорте региона.
Старт соревнованиям дадут на территории отеля «Пересвет». Он расположен в 15 километрах от Сергиева Посада в окружении живописного лесопарка. Для гостей и участников оборудуют фуд-корты и зону техподдержки велосипедов.
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Трасса, где пройдет заезд, проложена по старому Ярославскому шоссе в сторону Переславля-Залесского. Она достаточно простая и подходит для любительского уровня. Для профессионалов на дистанции разметят участок «спринт» с дополнительным зачетом.
Гонщики смогут выбрать оптимальную длину трека из трех вариантов: 30, 60 и 90 километров. Старты пройдут по группам в зависимости от подготовки. По итогам определят личного победителя и лучшую команду. Призеры получат награды от спонсоров.
Для участия достаточно исправного велосипеда и защитного шлема. Все финишеры получат памятную медаль соревнований.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Сергиев Посад
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