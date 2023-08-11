Подмосковье 11 августа 2023, 11:39 Велотрассу в Дмитровском округе подготовят к марафону 27 августа Министерство благоустройства Московской области

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В Дмитровском округе благоустраивают трассу, известную как ГАБОвская лыжня зимой и терренкур для бега, катания на велосипеде и прогулок пешком летом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

На трассе выровняли и расширили Ворошинскую лыжню, а также улучшили финишную прямую. Кроме того, там убрали пни и корни, представляющие опасность для спортсменов, и отреставрировали несколько мостов. Отмечается, что трассу поддерживают в нормативном состоянии для бега и других видов активностей.

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На трассе 27 августа пройдет веломарафон. В соревнованиях примут участие как опытные спортсмены, так и любители.

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