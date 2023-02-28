28 февраля 2023, 13:03
Велосипедные зоны и тренажеры появятся на Интернациональной улице в Одинцове
Улицу Интернациональную благоустроят в Одинцове. Работы по реконструкции пешеходной зоны запланированы на май.
В 2022 году Интернациональная улица победила в общественном голосовании по благоустройству. На данном этапе проходит экспертиза документации, результат которой ожидается в марте.
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Проектировщиком стало ООО «Реформа». На реконструкцию территории выделили 60 миллионов рублей. Согласно проекту, улицу озеленят и поделят на пешеходную и велосипедную зоны. Кроме того, там появятся новые лавочки и урны, архитектурные конструкции и спортивная площадка с тренажерами. Общая протяженность территории составляет 500 метров, а площадь — 0,63 гектара.
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В 2023 году в Одинцовском округе запланировано еще несколько проектов по благоустройству. Изменения коснутся набережную Москвы-реки от исторического центра Звенигорода до Саввино-Сторожевского монастыря, а также сквер возле памятника воинам-землякам в деревне Жуковке.
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Одинцово
Благоустройство
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