Велопрокат открыли в Красногорске

В Красногорске официально открылись девять пунктов проката велосипедов. Теперь жители могут быстро, просто и недорого добраться из пункта А в пункт Б. Тем временем, велосервис разрастается и уже совсем скоро появится в других подмосковных городах.

Красногорские пункты проката велосипедов расположены у метро Мякинино, ТЦ «Вегас» и еще несколько на противоположном берегу в Павшинской пойме. Так что теперь жителям Красногорска не придется долго идти пешком к торговому центру или метро.

«Это достаточно по доступным ценам, доехать до метро с противоположного берега — это очень важно, и достоинство то, что тут сумку можно поставить вперед, перед рулем», — сказал Вадим Орехов, житель Красногорска.

Сервис достаточно прост в использовании: скачал приложение, нашел велосипед на ближайшей парковке, отсканировал QR-код и можно ехать.

«Если вы хотите одну поездку — это 60 рублей, 30 минут туда вложено. Есть недельный, месячный абонемент и сезонный. Сезонный самый дорогой — 1200 рублей за сезон. С мая по конец октября», — сказал Александр Экало, генеральный директор ООО «ВелоТех».

Сейчас в Красногорске доступно 50 велосипедов, но в будущем будет 200. Инженеры позаботились об их безопасности и сделали антивандальными.

«Для воришек нет никакой возможности украсить какие-то комплектующие и поставить на свой велосипед. Велосипед делается под заказ и детали не подходят ни к одному велосипеду», — сказал Роман Беломытцев, технический инженер ООО «ВелоТех».

У данных велосипедов есть подставка, звонок и корзинка для вещей. Их сиденья регулируются по высоте, а шины невозможно проткнуть. А еще на этих велосипедах установлена необычная карбоновая цепь, которую не надо смазывать.

Источник фото: телеканал «360»

Пункты проката открылись с подачи министерства благоустройства Подмосковья. Кстати, совсем скоро еще одна велоточка откроется прямо у здания областного правительства.

«Мы будем открывать такие точки еще в 20-ти муниципалитах. В эти точки будут входить общественные пространства, площади, центральные улицы, парки культуры и отдыха. Планы большие и мы их будем реализовывать», — сказал Денис Чижик, заместитель министра благоустройства Московской области.

В список городов, где в 2020 году появятся аналогичные пункты велопроката, вошли:

Ленинский г. о. — «Центральный парк», г. о. Одинцовский — «Парк им. Лазутиной», г. о. Солнечногорский — «Городской парк», г. о. Щелковский — «Городской парк», г. о. Долгопрудный — «Центральный парк», г. о. Домодедово — парк «Елочки», г. о. Ивантеевка — «Городской парк», г. о. Королев — «Парк им. Калинина», г. о. Коломна — парк «Мира», г. о. Краснознаменск — «Городской парк», г. о. Лобня — «Городской парк», г. о. Лыткарино — «Городской парк», г. о. Люберцы — «Наташинские пруды», г. о. Подольск — «Парк им. Талалихина», г. о. Раменский — «Городской парк», г. о. Кашира — «Центральный парк», г. о. Наро-Фоминский — «Центральный парк», г. о. Сергиево-Посадский — парк «Скитские пруды» и г. о. Балашиха — парк «Пехорка».