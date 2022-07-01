Велопробег в поддержку ветеранов боевых действий на Украине стартовал в Волоколамске

Трехдневный велопробег под девизом «Мы вместе» начался сегодня в Волоколамске. Акция в поддержку военных пройдет в разных городах Подмосковья.

Первый этап акции начался у мемориала «Героям-Панфиловцам» в деревне Дубосеково и закончился торжественным митингом у Вечного огня в Волоколамске. Здесь выступили члены партии «Единая Россия» — депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова и глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка.

«Нам, россиянам, небезразлично то, что происходит на Украине. Нам небезразлично то, что наши ребята борются за нашу мирную жизнь, — мы переживаем за них. И своим духом, своим порывом хотим показать, что мы вместе! Мы вместе за мир!» — сказал инициатор акции, депутат Государственной думы Сергей Колунов.

В этот же день в Волоколамске начали писать письмо российским военным, находящимся сейчас на Украине. Первые строки послания оставил ветеран Великой Отечественной войны, житель города Евгений Маслов.

«Ждем вас победителями! И чем раньше, тем нам надежнее», — написал фронтовик

В каждом следующем городе велопробега письмо будет дополняться новыми пожеланиями от взрослых и детей, после чего оно будет отправлено на Украину.

Велопробег пройдет 2 июля по маршруту Клин — Солнечногорск, а 3 июля участники поедут из Истры в Красногорск. В этот же день, в 18:00, состоится торжественное завершение велопробега. На площади у ДК «Подмосковье» в Красногорске выступят Олег Газманов, Шаман, Людмила Николаева, ансамбль «Русская душа» и другие артисты. В финале будет праздничный салют.