Велопробег в поддержку акции «Откажись от автомобиля» провели в Балашихе

Балашиха присоединилась к областной акции «Откажись от автомобиля». Жители и власти пересели на самокаты, скейты и велосипеды. Участвовали все желающие, в том числе молодежь и депутаты.

Источник фото: Евгений Дудин

Акцию поддержали депутаты Мособлдумы Вячеслав Фомичев и Тарас Ефимов, администрация и глава округа Сергей Юров. В Пестовском парке состоялся целый велопробег.

Недавно мы около Малого Саввинского пруда высаживали деревья для акции „Наш лес“, а сейчас в рамках важной экологической акции стали участниками велопробега Сергей Юров.

По его словам, участники прокатились по новой велодорожке, которая зимой будет лыжней.

Источник фото: Евгений Дудин

Акция «Откажись от автомобиля» стартовала в Подмосковье 26 августа. Красногорск стал первым участником, а Балашиха — финальным.

«Сегодня мы проехали по новой велодорожке и тем самым показали, что есть более экологичный транспорт. Сегодня в Подмосковье это направление развивается. По поручению губернатора открывают все новые и новые веломаршруты», — подчеркнула куратор экомарафона «Дни зеленых действий» Алла Полякова.

Источник фото: Евгений Дудин

Акция «Откажись от автомобиля» стала частью экологического марафона России «Дни зеленых действий», который проводят в рамках президентского проекта «Экология». Каждую неделю в округах разные тематические события: субботники, акции по сбору вторсырья и озеленению.