Велопробег в честь Дня Победы провели в Балашихе

Колонна из 60 велосипедистов проехала по улицам микрорайонов Железнодорожный, Керамик и деревни Фенино.

Согласно маршруту, каждая точка привала — это очередной памятник героям Великой Отечественной войны. Велопробег посвящен 77-й годовщине победы над фашизмом.

Перед стартом всем велосипедисты получили защитные шлемы и прикрепили к одежде георгиевские ленточки. Колонну сопровождали две машины дорожно-патрульной службы ГИБДД и машина скорой помощи. Первой точкой маршрута стала Стела Победы на Керамической улице.

«Мы стартовали от пожарной части № 75, там была удобная площадка для сбора участников. Затем двинулись по Керамической улице, оттуда доехали до сквера Победы на Новой улице. Потом по Транспортной и Пригородной улицам доехали до деревни Фенино, где и закончился наш маршрут», — рассказала организатор велопробега Ирина Новикова.

Традиционный велопробег в преддверии Дня Победы проводится уже восьмой раз.