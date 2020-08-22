Велопробег прошел в Звездном Городке. Жители оценили работы по благоустройству

Велопробег по благоустроенным местам прошел в подмосковном Звездном Городке. Местные жители и глава городского округа Евгений Баришевский проехались по территории и оценили, как преображается округ.

«Я хотела поддержать, во-первых, стремление. И вообще здорово, что развивается городок и так много площадок, по которым можно передвигаться. Выразить свой респект, что город благоустраивается», — рассказала участница велопробега Ирина Платонова.

Сейчас в Звездном Городке обустраивают новую пешеходную зону с велодорожками. Она соединит Аллею космонавтов и Первое озеро. Сейчас идут подготовительные работы. По плану гулять там можно будет с середины сентября.

К Первому озеру участники велопробега пробрались с трудом, признались они. Там еще нет тропинок — благоустройство запланировано на 2021 год. Берега заросли кустарником.

«Я здесь провел детство. Рыбалка была здесь, купались. Если его благоустроят, будет, конечно, здорово», — поделился мыслями участник велопробега Дмитрий Чугунов.

Финальный этап велопробега — озеро в микрорайоне Леониха. На нем работы по благоустройству подходят к концу. Вскоре там будут вымощены тропинки, установлены лавки, урны и пандус.

«Мы проехали по местам благоустройства прошлого года, по местам благоустройства этого года. И также с трудом, но проехали по местам благоустройства следующего года. И мы прекрасно понимаем, что за трехлетний этап мы можем привести дорожно-тропиночную сеть в Звездном Городке в полный порядок», — заявил Баришевский.

Все работы по благоустройству идут по программе «Комфортная городская среда». В нынешнем сезоне такие велопробеги вместе с жителями еще пройдут в Звездном Городке.