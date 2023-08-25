Подмосковье 25 августа 2023, 09:32 Велопробег ко Дню флага прошел в Кузьминском лесопарке в Котельниках Телеканал «360»

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День государственного флага отпраздновали в Кузьминском лесопарке Котельниках. Там прошли патриотические акции, концерт и велопробег с флагами, который подготовили волонтеры округа.

Представители молодежных организаций округа раздавали всем желающим ленточки в цветах флага. Их можно было повязать на одежду или на панно в виде большого сердца.

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«День российского флага — это не только государственный праздник, но и большое патриотическое событие. <…> Флаг был, есть и будет символом нашей государственности, нашего единства и нашей сплоченности», — сказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Все желающие могли нанести аквагрим с триколором — особенно радовались такой возможности дети. Для них также подготовили игры, конкурсы и тематические мастер-классы.

Для взрослых организовали шахматный турнир, интеллектуальные игры и викторины на знание истории. Культурный комплекс «Котельники» подготовил концертную программу. Завершил праздник велопробег волонтеров.

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