Подмосковье 28 августа 2023, 15:31 Велопробег к 400-летию Мытищ собрал 400 участников пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Велопробег к 400-летию округа прошел в Мытищинском лесопарке. Участие в мероприятии приняли 400 велосипедистов разных возрастов.

Перед заездом двукратный обладатель Кубка России и призер чемпионатов по горному велосипеду Кирилл Андреев провел мастер-класс по управлению беговелом для самых маленьких.

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Также прошла акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

«Впереди еще много всего интересного. В этом году ко дню округа для вас, дорогие жители, подготовлено более 60 разнообразных мероприятий. Следите за анонсами на наших официальных ресурсах», — сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

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