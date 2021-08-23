Велопробег и концерт устроили в День российского флага в Котельниках

В Котельниках с размахом отметили День российского флага. Для жителей округа провели концерт, а молодежь устроила велопробег с триколорами.

Старт празднику в Котельниках дала музыкально-танцевальная композиция «Время вперед». Концерт проходил на площади у дома культуры «Белая Дача». Номера сопровождалась экскурсом в историю появления российского флага. Молодежь Котельников организовала велопробег с триколорами по улицам города.

«Мы отмечаем один из главных праздников нашей страны — День российского флага, который олицетворяет величие, могущество нашей страны. Сегодня мы его отмечаем здесь, у ДК „Белая дача“. И я очень рад, что к этому мероприятию активно подключается наша молодежь, которая устроила велопробег с флагами, олицетворяющими сегодняшний праздник», — рассказал Сергей Жигалкин, глава городского округа Котельники.

Глава округа поздравил всех жителей с праздником. Завершилось мероприятие под торжественную музыку, во время которой участники развернули на сцене большой триколор.