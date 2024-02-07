Подмосковье 07 февраля 2024, 11:24 Велопешеходную тропу благоустроили между поселками Менделеево и Ржавки Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Велопешеходную тропу протяженность 1,8 километров обустроили от поселка Менделеево до поселка Ржавки в 2023 году. Сейчас этот маршрут уже стал популярным местом отдыха жителей.

Дорожка выполнена из гранитного отсева. Специалисты оснастили тропу освещением и видеонаблюдением, а также установили скамьи для отдыха, навигацию и стенды с информацией об окрестностях.

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«О создании тропы, которая соединила два поселка — Менделеево и Ржавки, губернатора Андрея Воробьева просили сотрудники ВНИИФТРИ на встрече в марте прошлого года. Отмечу, что этот маршрут уже стал одним из самых любимых мест отдыха жителей», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Работы по созданию нового маршрута провели в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве набережной озера Киово в Лобне.

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