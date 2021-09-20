Велопарковки и бесплатный Wi-Fi появятся в 100 библиотеках Подмосковья до конца года

В Подмосковных библиотеках появляются «удобные сервисы» — это велопарковки, бесплатный Wi-Fi, зарядки для смартфонов и ноутбуков. До конца года более комфортными для посещения станут еще 100 библиотек региона. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

В Подмосковье постоянно модернизируют библиотеки, чтобы привлечь молодежь в читальные залы. До конца года в 100 учреждениях появятся парковки для велосипедов и самокатов, достаточное количество зарядок для гаджетов и бесплатный Wi-Fi. Также библиотеки продлят режим работы — они будут открыты до 21:00.

Все эти сервисы вводят в библиотеках в рамках реализации губернаторской программы, которая направлена на повышение эффективности и оптимизацию работы органов государственной власти и их подведомственных учреждений.

Сейчас «удобные сервисы» работают в 35 библиотеках региона.