Подмосковье 18 мая 2023, 15:50 Велопарад пройдет в Солнечногорске 20 мая

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Жителей и гостей Солнечногорска приглашают на велопарад 20 мая. Маршрут заезда будет проходить от физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард» до набережной озера Сенеж.

Регистрация участников начнется в 10:00 около физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард». Получив уникальный номер, можно будет сыграть в лотерею.

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На старте для участников проведут мастер-классы и игры. Также выступит кавер-рок-группа «Прогноз».

Заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев рассказал, что финиширует велопарад на набережной озера Сенеж. На сцене пройдет концерт танцевальных и спортивных коллективов округа, а также розыгрыш призов от партнеров мероприятия. Работать финишная площадка будет с 11:30 до 12:30.

Организатором мероприятия станет молодежный центр «Подсолнух».

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