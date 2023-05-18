18 мая 2023, 15:50
Велопарад пройдет в Солнечногорске 20 мая
Жителей и гостей Солнечногорска приглашают на велопарад 20 мая. Маршрут заезда будет проходить от физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард» до набережной озера Сенеж.
Регистрация участников начнется в 10:00 около физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард». Получив уникальный номер, можно будет сыграть в лотерею.
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На старте для участников проведут мастер-классы и игры. Также выступит кавер-рок-группа «Прогноз».
Заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев рассказал, что финиширует велопарад на набережной озера Сенеж. На сцене пройдет концерт танцевальных и спортивных коллективов округа, а также розыгрыш призов от партнеров мероприятия. Работать финишная площадка будет с 11:30 до 12:30.
Организатором мероприятия станет молодежный центр «Подсолнух».
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