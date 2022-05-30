Веломаршруты в Подмосковье нанесли на карты «Яндекса» по поручению губернатора Воробьева

Велодорожки Московской области появились на карте «Яндекса» по поручению губернатора Андрея Воробьева. Теперь велосипедистам стало удобнее планировать путешествия. Об этом главе региона доложил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

«Наша задача — чтобы, так же как на сайте, можно увидеть, где отдохнуть, сделать так, чтобы велосипедисты видели [веломаршруты]», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Он напомнил, что Московская область активно сопровождает работу по этому «большому направлению» с 2021 года.

Услышав, что поручение выполнено, губернатор Воробьев поручил Михаилу Хайкину продемонстрировать это на презентации.

В своем докладе о благоустройстве Подмосковья министр подвел промежуточные итоги голосования жителей по территориям, которые нужно привести в порядок в 2023 году. По словам Хайкина, в федеральном голосовании приняли участие более 350 тысяч человек. Оно завершится 30 мая. Для благоустройства выбрано 56 территорий. Хайкин добавил, что проектирование завершится до 15 декабря. При этом контракты на дальнейшие работы заключат уже до 15 февраля.

В программе благоустройства региона на 2022 год — 67 объектов. Изменения почувствуют более 3,2 миллиона жителей Подмосковья. В плане — приведение в порядок 16 пешеходных зон и площадей, 19 скверов, шести набережных, 12 парков и лесопарков, 14 крупных детских площадок и скейт-парков, добавил он.

Михаил Хайкин напомнил, что Московская область уже четвертый год подряд занимает третье место в России по индексу качества городской среды после Москвы и Петербурга. По итогам 2021 года наибольший рост индекса показали Руза, Высоковск, Пущино, Рошаль, Наро-Фоминск. В этом году планируется кратно повысить индекс качества городской среды в Краснозаводске, Белоозерском, Ликино-Дулеве, Кубинке, Луховицах и Яхроме.